Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Савченко обратилась с прошением к Путину
Европарламент сразу же отреагировал на арест Савченко
Поклонники считают, что Пэрис Хилтон беременна
Как Наталья Селезнева на самом деле получила роль в "Операции Ы"
Елена Захарова похвасталась букетами от поклонников
Путин поблагодарил россиян за единство Глава государства поблагодарил россиян за поддержку. «Спасибо вам большое за результат», — сказал он
Назван вариант мести России, которой боится Британия
СМИ: Киевляне массово покидают город
Мэй передала Меркель доказательства вины РФ в отравлении Скрипаля
ВВС: Скрипаль отправлял Путину письмо с просьбой
Российскую «Кухню» назвали неуязвимой для систем ПРО США
Супруг сфотографировал Ратажковски без одежды
Жена Олега Газманова раскрыла секрет своей молодости
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Как собственный дом убивает вас
Фруктовые соки назвали опасными
ЕС дорого заплатит за высылку дипломатов РФ по требованию Мэй
Увеличение пенсий с 1 апреля: кому и на сколько
Фоторепортажи
45Состоялись выборы президента России
10«Гринпис» готовит заповедник в Антарктике
10:33 (мск), источник: Комсомольская правда

33-летний братчанин хотел оформить онлайн-кредит и нарвался на аферистов

Вместо того, чтобы получить деньги, он лишился 18 тысяч рублей.

«Где бы срочно денег взять…», — думал 33-летний братчанин. Поскольку официальной должности у него не было, а перебивался обычно мелкими подработками, в банк за кредитом мужчина не пошел — решил поискать варианты в интернете. Выложил заявку, что хочет взять взаймы 100 тысяч рублей, и ждал.

Уже через пару дней ему позвонила якобы менеджер финансовой организации. «Что-то не припомню банка с таким названием», — задумался братчанин, но тут же отмел сомнения — деньги дадут и ладно! Но прежде, чем получить кредит, ему нужно было оплатить составление договора и прочие услуги, причем каждый раз он отправлял деньги новым представителям организации. Когда из мужчины вытянули больше 18 тысяч рублей и просили еще, он запротестовал. Но, конечно же, деньги «банкиры» ему не вернули, а телефоны дружно выключили.

— Полиция проводит проверку, лже-менеджеров разыскивают, — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. — Установлено, что мошенники пользовались сим-картами мобильного оператора, обслуживающего Новосибирскую область.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Под Мурманском с рельсов сошли 20 вагонов с апатитовым концентратом
В Приморье штурмовик Су-25 назван именем Героя России Романа Филипова
Сборная России по футболу проиграла бразильцам
Тарасова прокомментировала выступление фигуристки Загитовой
СМИ: 20 стран Евросоюза готовы выслать российских дипломатов
Толстый кот оригинально остановил драку (видео)
С потребителей могут снять ответственность за электросчетчики
Госдеп прокомментировал возможную высылку дипломатов РФ из США
В Екатеринбурге взорвали недостроенную телебашню
Спорт
Бразилия уничтожила Россию в «Лужниках» Сборная России крупно проиграла команде Бразилии в контрольном матче в «Лужниках»
Авто
Volkswagen Touareg третьего поколения: все самое интересное В Пекине прошла презентация нового поколения Volkswagen Touareg. «Авто Mail.Ru» вел прямую трансляцию из Китая
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Федор Добронравов перенес инсульт Сейчас состояние актера нормализовалось, и уже в начале апреля он планирует выйти на сцену
Недвижимость
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Москва в «Час Земли» сэкономит электричества для целой многоэтажки
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Леди
Прийти на шоу «Холостяк» и выжить: история участницы-феминистки Участница 6 сезона шоу «Холостяк» феминистка Елена Рыдкина не побоялась прийти на одну из самых сексистских передач на ТВ и рассказала, что из этого получилось.
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь