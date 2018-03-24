33-летний братчанин хотел оформить онлайн-кредит и нарвался на аферистов

«Где бы срочно денег взять…», — думал 33-летний братчанин. Поскольку официальной должности у него не было, а перебивался обычно мелкими подработками, в банк за кредитом мужчина не пошел — решил поискать варианты в интернете. Выложил заявку, что хочет взять взаймы 100 тысяч рублей, и ждал.

Уже через пару дней ему позвонила якобы менеджер финансовой организации. «Что-то не припомню банка с таким названием», — задумался братчанин, но тут же отмел сомнения — деньги дадут и ладно! Но прежде, чем получить кредит, ему нужно было оплатить составление договора и прочие услуги, причем каждый раз он отправлял деньги новым представителям организации. Когда из мужчины вытянули больше 18 тысяч рублей и просили еще, он запротестовал. Но, конечно же, деньги «банкиры» ему не вернули, а телефоны дружно выключили.