Банда, которую казахстанец организовал в России, ликвидирована
Сотрудники полиции в Самаре ликвидировали банду, которая занималась кражами, грабежами и вымогательствами на территории города, передает volga.news.
Сотрудники полиции в Самаре ликвидировали банду, которая занималась кражами, грабежами и вымогательствами на территории города, передает volga.news.
Как удалось установить на данный момент, ее организатором являлся гражданин Казахстана, банда действовала с апреля 2016 года. Кроме предполагаемого организатора, силовики задержали еще пятерых человек. Им вменяется более десятка преступлений: кражи, грабежи, мошенничество и вымогательство.
В некоторых эпизодах подозреваемые использовали оружие — пистолеты ИЖ-79−9Т и МР-371. В целях конспирации мобильники, по которым общались между собой сообщники, были зарегистрированы на третьих лиц. Оружие изъято.
Как сообщили в прокуратуре Самары, 15 марта в отношении предполагаемого организатора было возбуждено уголовное дело по статье «Создание и руководство бандой», в отношении остальных — по статье «Участие в банде», ведомство уже проверило законность возбуждения этих уголовных дел.
Бандитизм влечет наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.
Расследование уголовных дел прокуратурой города взято на контроль.
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