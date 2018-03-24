В ВКО затопило очередное село, люди и животные эвакуированы
Подтопленными остаются 49 домов и больше 100 придворовых территорий.
Подтопленными остаются 49 домов и больше 100 придворовых территорий.
В Восточном Казахстане продолжаются работы по устранению последствий подтоплений, сообщает Zakon.kz со ссылкой на
В настоящее время подтопленными остаются 49 домов и больше 100 придворовых территорий. Основные силы и средства спасательных и пожарных подразделений были сосредоточены в областном центре и Глубоковском районе.
В селе Прогресс в результате подтопления были эвакуированы более 50 человек. Часть людей размещена в сельской школе, некоторые остановились у своих родственников. В безопасное место было перевезено 10 КРС и 20 МРС.
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Для помощи сегодня ночью прибыла группа спасателей из Павлодарской области.
Работы по устранению последствий ведутся и днем, и ночью. Расчеты и личный состав максимально направлен для работ по отводу воды. За сутки откачано более 12 тысяч куб. м воды, уложено почти 6 тысяч мешкотары с инертным материалом.
Проезд на 29 км трассы «Усть-Каменогорск — Семей» обеспечен. Перелив через дорожное полотно устранен. Силами дорожных служб уложено 150 мешкотары.
Наблюдение на уязвимых участках ведется в круглосуточном режиме. В свою очередь, спасатели призывают граждан не поддаваться панике и не верить провокационным сообщениям, которые активно распространяются через мессенджеры.
При обнаружении подъема уровня воды обратиться в службу спасения по телефонам «112» и «138». До прибытия помощи — собрать документы, необходимые вещи и запас продуктов.
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