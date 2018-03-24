В ВКО затопило очередное село, люди и животные эвакуированы

Источник: Zakon.kz

В Восточном Казахстане продолжаются работы по устранению последствий подтоплений, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

В настоящее время подтопленными остаются 49 домов и больше 100 придворовых территорий. Основные силы и средства спасательных и пожарных подразделений были сосредоточены в областном центре и Глубоковском районе.

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В селе Прогресс в результате подтопления были эвакуированы более 50 человек. Часть людей размещена в сельской школе, некоторые остановились у своих родственников. В безопасное место было перевезено 10 КРС и 20 МРС.

В Усть-Каменогорске 17 человек вернулись в свои дома, 23 человека по-прежнему остаются в центре социального обслуживания «Ульба», еще 5 человек размещены в интернате имени Н. Крупской. Некоторые граждане временно проживают у своих родственников.

Для помощи сегодня ночью прибыла группа спасателей из Павлодарской области.

Работы по устранению последствий ведутся и днем, и ночью. Расчеты и личный состав максимально направлен для работ по отводу воды. За сутки откачано более 12 тысяч куб. м воды, уложено почти 6 тысяч мешкотары с инертным материалом.

Проезд на 29 км трассы «Усть-Каменогорск — Семей» обеспечен. Перелив через дорожное полотно устранен. Силами дорожных служб уложено 150 мешкотары.

Наблюдение на уязвимых участках ведется в круглосуточном режиме. В свою очередь, спасатели призывают граждан не поддаваться панике и не верить провокационным сообщениям, которые активно распространяются через мессенджеры.