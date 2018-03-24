Пятые сутки в Караганде разыскивают пропавшего врача-анестезиолога

«Денис вышел во двор примерно около 15.00. Он сказал, что хочет побыть во дворе. Я в это время прилегла, так как чувствовала недомогание из-за простуды. Денис был немного расстроен. Дело в том, что у нас накануне коммунальщики отрезали трубу холодного водоснабжения. Еще у него не завелся автомобиль. Он переживал, наверное, что мы с детьми маленькими ездим мыться то туда, то сюда… Когда я вышла за ним во двор, его там не было. Сосед показал мне в каком направлении он ушел. Я села в машину и поехала в этом направлении. Но его нигде не было», — рассказала супруга пропавшего Асем Ромашкова.
По словам супруги, Денис никогда раньше не уходил из дома и не имел привычки пропадать. Он вполне серьезный человек и работает врачом анестезиологом-реаниматологом в одной из городских клиник. У них с Асем растут трое детей: старшему уже четырнадцать лет, среднему три годика, а самому младшему всего семь месяцев.
«Я подала заявление в полицию 21 марта. Родственники, его братья, уже объездили все окрестности нашего дома. Мы живем в Михайловке, в частном секторе возле стадиона и птичьего рынка. Его нигде нет. Я боюсь, что он мог где-нибудь поскользнуться, упасть и отключиться. Поэтому прошу всех неравнодушных граждан, если кто-нибудь увидит его, сообщите пожалуйста нам», — добавила Асем.
Поисками Дениса Ромашкова также занимаются волонтеры Rina.kz. Они расклеивают ориентировки с фотографией пропавшего, и собирают людей для активных поисков.
«К нам обратилась супруга пропавшего. Сейчас мы занимаемся распространением ориентировки на него. Активно идет сбор на оклейку ориентировок, завтра будет охвачен город, Юго-Восток, Пришахтинск, Темиртау. Будем надеяться на свидетелей. Думаю завтра же после оклейки начнем собирать людей для активных поисков, начнем с того места, где он пропал», — отметила волонтер Ирина Борзаковская. Между тем, пропавший не имел при себе ни документов, ни сотового телефона. Но при нем была крупная сумма денег. Он был одет в фирменную фуфайку сине-зеленого цвета и серую вязаную шапку. Рост пропавшего 176 сантиметров, волосы темные, глаза темно-карие, среднего телосложения, имеет шрам от аппендицита. Всем кто располагает какой-либо информацией звонить по номерам: +7 708 975 82 75; +7 708 352 64 60.
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