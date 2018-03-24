Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Уральский радиолюбитель выяснил по видео, как отравили Скрипаля
Женщина, которой муж отрубил руки, получила бионические протезы
10 гениальных цитат для родителей
Тайна Вицина: почему он при жизни не дал ни одного интервью
Елена Захарова похвасталась букетами от поклонников
Путин поблагодарил россиян за единство Глава государства поблагодарил россиян за поддержку. «Спасибо вам большое за результат», — сказал он
Савченко обратилась с прошением к Путину
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
Супруг сфотографировал Ратажковски без одежды – СМИ
СМИ: база РФ в Тартусе станет кошмаром для НАТО
Жена Олега Газманова раскрыла секрет своей молодости
В Госдуме объяснили оправдание Слуцкого
Томские хирурги достали ложку из желудка пациентки без операции
«Я поняла, как сильно хочу жить»: история борьбы с туберкулезом
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Как недорого обновить интерьер старой квартиры
Фоторепортажи
1660-летие Гари Олдмана
2015 лет после вторжения в Ирак
07:14 (мск), источник: Tengrinews

Пятые сутки в Караганде разыскивают пропавшего врача-анестезиолога

41-летний Денис Ромашков пропал днем 18 марта в Караганде. Перед загадочным исчезновением мужчина сказал жене, что побудет во дворе их частного дома. Последним Дениса видел сосед, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Денис вышел во двор примерно около 15.00. Он сказал, что хочет побыть во дворе. Я в это время прилегла, так как чувствовала недомогание из-за простуды. Денис был немного расстроен. Дело в том, что у нас накануне коммунальщики отрезали трубу холодного водоснабжения. Еще у него не завелся автомобиль. Он переживал, наверное, что мы с детьми маленькими ездим мыться то туда, то сюда… Когда я вышла за ним во двор, его там не было. Сосед показал мне в каком направлении он ушел. Я села в машину и поехала в этом направлении. Но его нигде не было», — рассказала супруга пропавшего Асем Ромашкова.

По словам супруги, Денис никогда раньше не уходил из дома и не имел привычки пропадать. Он вполне серьезный человек и работает врачом анестезиологом-реаниматологом в одной из городских клиник. У них с Асем растут трое детей: старшему уже четырнадцать лет, среднему три годика, а самому младшему всего семь месяцев.

«Я подала заявление в полицию 21 марта. Родственники, его братья, уже объездили все окрестности нашего дома. Мы живем в Михайловке, в частном секторе возле стадиона и птичьего рынка. Его нигде нет. Я боюсь, что он мог где-нибудь поскользнуться, упасть и отключиться. Поэтому прошу всех неравнодушных граждан, если кто-нибудь увидит его, сообщите пожалуйста нам», — добавила Асем.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поисками Дениса Ромашкова также занимаются волонтеры Rina.kz. Они расклеивают ориентировки с фотографией пропавшего, и собирают людей для активных поисков.

«К нам обратилась супруга пропавшего. Сейчас мы занимаемся распространением ориентировки на него. Активно идет сбор на оклейку ориентировок, завтра будет охвачен город, Юго-Восток, Пришахтинск, Темиртау. Будем надеяться на свидетелей. Думаю завтра же после оклейки начнем собирать людей для активных поисков, начнем с того места, где он пропал», — отметила волонтер Ирина Борзаковская. Между тем, пропавший не имел при себе ни документов, ни сотового телефона. Но при нем была крупная сумма денег. Он был одет в фирменную фуфайку сине-зеленого цвета и серую вязаную шапку. Рост пропавшего 176 сантиметров, волосы темные, глаза темно-карие, среднего телосложения, имеет шрам от аппендицита. Всем кто располагает какой-либо информацией звонить по номерам: +7 708 975 82 75; +7 708 352 64 60.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Сколько сборная Казахстана по футболу может заработать в первом розыгрыше Лиги наций
Сборная России по футболу проиграла бразильцам
СМИ: 20 стран Евросоюза готовы выслать российских дипломатов
В Екатеринбурге взорвали недостроенную телебашню
Фигуристка Загитова осталась без медали чемпионата мира
С потребителей могут снять ответственность за электросчетчики
Госдеп прокомментировал возможную высылку дипломатов РФ из США
«Он боялся стать инвалидом». Пять лет самоубийству Березовского
Спорт
Бразилия уничтожила Россию в «Лужниках» Сборная России крупно проиграла команде Бразилии в контрольном матче в «Лужниках»
Авто
Volkswagen Touareg третьего поколения: все самое интересное В Пекине прошла презентация нового поколения Volkswagen Touareg. «Авто Mail.Ru» вел прямую трансляцию из Китая
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Федор Добронравов перенес инсульт Сейчас состояние актера нормализовалось, и уже в начале апреля он планирует выйти на сцену
Недвижимость
СК возбудил дело о мошенничестве при строительстве арены «Санкт-Петербург»
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Леди
Прийти на шоу «Холостяк» и выжить: история участницы-феминистки Участница 6 сезона шоу «Холостяк» феминистка Елена Рыдкина не побоялась прийти на одну из самых сексистских передач на ТВ и рассказала, что из этого получилось.
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
7 идей рационального использования эркера в интерьере (фото)
Как из двушки сделать удобную трёшку: квартира для молодой семьи
Как навести порядок в шкафу: 7 дельных советов по эргономике
Место для творческой мастерской в типовой квартире: 8 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь