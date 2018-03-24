Пятые сутки в Караганде разыскивают пропавшего врача-анестезиолога

Источник: Tengrinews

«Денис вышел во двор примерно около 15.00. Он сказал, что хочет побыть во дворе. Я в это время прилегла, так как чувствовала недомогание из-за простуды. Денис был немного расстроен. Дело в том, что у нас накануне коммунальщики отрезали трубу холодного водоснабжения. Еще у него не завелся автомобиль. Он переживал, наверное, что мы с детьми маленькими ездим мыться то туда, то сюда… Когда я вышла за ним во двор, его там не было. Сосед показал мне в каком направлении он ушел. Я села в машину и поехала в этом направлении. Но его нигде не было», — рассказала супруга пропавшего Асем Ромашкова.

По словам супруги, Денис никогда раньше не уходил из дома и не имел привычки пропадать. Он вполне серьезный человек и работает врачом анестезиологом-реаниматологом в одной из городских клиник. У них с Асем растут трое детей: старшему уже четырнадцать лет, среднему три годика, а самому младшему всего семь месяцев.

«Я подала заявление в полицию 21 марта. Родственники, его братья, уже объездили все окрестности нашего дома. Мы живем в Михайловке, в частном секторе возле стадиона и птичьего рынка. Его нигде нет. Я боюсь, что он мог где-нибудь поскользнуться, упасть и отключиться. Поэтому прошу всех неравнодушных граждан, если кто-нибудь увидит его, сообщите пожалуйста нам», — добавила Асем.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BgqrTb1l_ph/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:55.27777777777778% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BgqrTb1l_ph/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Внимание!Пропал-(а)! Не забывайте ставь ❤️ благодаря вашему лайку человек может вернуться домой!#Розыск#Rina.KZ. #караганда #город_мечты#волонтёры_а#караганлы#розыск_казахстан #караганда #павлодар #семей #устькаман #алматы #щучинск #акколь #талдыкорган #жезказган #риддер #петропавловск #павлодар #актау #балхаш #темиртау #город #семья#помогите_найти #непройдите #помогите #волонтеры #караганды #rina_kz</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/volontery_karagandy_rina.kz/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Волонтеры Караганды Rina.KZ</a> (@volontery_karagandy_rina.kz) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-03-23T13:07:21+00:00">Mar 23, 2018 at 6:07am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Поисками Дениса Ромашкова также занимаются волонтеры Rina.kz. Они расклеивают ориентировки с фотографией пропавшего, и собирают людей для активных поисков.