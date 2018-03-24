Житель Комсомольска при помощи эвакуатора украл гараж
Мужчина продал чужую металлическую конструкцию своему знакомому.
Мужчина продал чужую металлическую конструкцию своему знакомому.
Накануне 48-летний житель
— В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», -рассказали в
В ведомстве отметили, что в отношении задержанного пока избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас сотрудники полиции принимают меры, чтобы разыскать украденный гараж.
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