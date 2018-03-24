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10:26 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель Комсомольска при помощи эвакуатора украл гараж

Мужчина продал чужую металлическую конструкцию своему знакомому.

Накануне 48-летний житель Комсомольска-на-Амуре обратился в местное отделение полиции с заявлением о краже. Мужчина рассказал правоохранителям о том, что со двора многоквартирного дома, неизвестный украл его гараж. Ущерб комсомольчанин оценил в 20 тысяч рублей. Стражи правопорядка начали расследование. По подозрению в совершении преступления задержали 38-летнего жителя города Юности. Выяснилось, что он вывез металлическую конструкцию на эвакуаторе и продал своему знакомому.

— В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», -рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В ведомстве отметили, что в отношении задержанного пока избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас сотрудники полиции принимают меры, чтобы разыскать украденный гараж.

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