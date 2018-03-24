Житель Комсомольска при помощи эвакуатора украл гараж

Накануне 48-летний житель Комсомольска-на-Амуре обратился в местное отделение полиции с заявлением о краже. Мужчина рассказал правоохранителям о том, что со двора многоквартирного дома, неизвестный украл его гараж. Ущерб комсомольчанин оценил в 20 тысяч рублей. Стражи правопорядка начали расследование. По подозрению в совершении преступления задержали 38-летнего жителя города Юности. Выяснилось, что он вывез металлическую конструкцию на эвакуаторе и продал своему знакомому.