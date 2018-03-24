В Глубоковском районе ВКО объявили ЧС
В связи с резким потеплением и формированием талых вод в районе оказались подтоплены десятки домов и придворовых участков.
В связи с резким потеплением и формированием талых вод в районе оказались подтоплены десятки домов и придворовых участков.
В Глубоковском районе
В связи с резким потеплением и формированием талых вод в районе оказались подтоплены десятки домов и придворовых участков.
Спасательными подразделениями люди были эвакуированы. Часть размещена в сельской школе, остальные у родственников.
В настоящее время сотрудниками местных исполнительных органов, коммунальных служб и пожарными спасателями ведутся работы по отвода воды в селах Прогресс, Глубокое, Тарханка, Белоусовка.
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