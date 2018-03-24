В Глубоковском районе ВКО объявили ЧС

Источник: Zakon.kz

В Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

В связи с резким потеплением и формированием талых вод в районе оказались подтоплены десятки домов и придворовых участков.

Спасательными подразделениями люди были эвакуированы. Часть размещена в сельской школе, остальные у родственников.