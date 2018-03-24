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07:26 (мск), источник: Zakon.kz

В Глубоковском районе ВКО объявили ЧС

В связи с резким потеплением и формированием талых вод в районе оказались подтоплены десятки домов и придворовых участков.

Источник: Zakon.kz

В Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

В связи с резким потеплением и формированием талых вод в районе оказались подтоплены десятки домов и придворовых участков.

Спасательными подразделениями люди были эвакуированы. Часть размещена в сельской школе, остальные у родственников.

В настоящее время сотрудниками местных исполнительных органов, коммунальных служб и пожарными спасателями ведутся работы по отвода воды в селах Прогресс, Глубокое, Тарханка, Белоусовка.

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