В Омске водитель без прав выехал на встречку и погиб в лобовом ДТП

Как предварительно установили сотрудники омской Госавтоинспекции, 29-летний водитель автомобиля «Черри С2», не имевший прав, двигался со стороны ул. Жукова в сторону поселка Биофабрика. На перекрестке с 20-й линией он не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с двумя автомобилями — «Форд Фокус» и «Лада Приора», ехавшими навстречу.