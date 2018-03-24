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08:47 (мск), источник: СуперОмск

В Омске водитель без прав выехал на встречку и погиб в лобовом ДТП

Смертельное ДТП произошло на улице 10 лет Октября около 23:40 в пятницу, 23 марта.

Как предварительно установили сотрудники омской Госавтоинспекции, 29-летний водитель автомобиля «Черри С2», не имевший прав, двигался со стороны ул. Жукова в сторону поселка Биофабрика. На перекрестке с 20-й линией он не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с двумя автомобилями — «Форд Фокус» и «Лада Приора», ехавшими навстречу.

В результате столкновения водитель «Черри С2» скончался на месте происшествия до приезда скорой. 25-летний водитель и 20-летняя пассажирка «Форда», а также 28-летняя пассажирка «Черри» были доставлены в больницу.

По факту аварии полиция проводит проверку.

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