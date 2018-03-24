Группу наркоторговцев будут судить за контрабанду 8 кг героина в Челябинске

По версии следствия, один из соучастников летом 2017 года приобрёл крупную партию наркотического средства в Казахстане и на арендованной машине привёз её в Челябинск, где вещество собирались сбывать. Однако группа была задержана сотрудниками УФСБ, а наркотики изъяты.