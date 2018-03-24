Отважная омичка задержала грабителя, копавшегося в ее сумочке
Инцидент произошел в здании коммерческой организации по улице Кошевого.
Инцидент произошел в здании коммерческой организации по улице Кошевого.
Работавшая там женщина отлучилась из кабинета, а когда вернулась, обнаружила там постороннего. Неизвестный мужчина
Женщина не растерялась и схватила грабителя за куртку, перегородила путь к выходу и стала звать на помощь. Незнакомец попытался убежать, но его остановили подоспевшие сотрудники охраны, вызвавшие полицию.
В омской полиции сообщили, что 42-летний задержанный ранее был неоднократно судим. На этот раз он с целью хищения зашел в ближайшую организацию. Под вымышленным предлогом он без труда прошел через
По факту грабежа с угрозой применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.
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