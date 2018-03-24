Отважная омичка задержала грабителя, копавшегося в ее сумочке

Работавшая там женщина отлучилась из кабинета, а когда вернулась, обнаружила там постороннего. Неизвестный мужчина что-то искал в ее сумке.

Женщина не растерялась и схватила грабителя за куртку, перегородила путь к выходу и стала звать на помощь. Незнакомец попытался убежать, но его остановили подоспевшие сотрудники охраны, вызвавшие полицию.

В омской полиции сообщили, что 42-летний задержанный ранее был неоднократно судим. На этот раз он с целью хищения зашел в ближайшую организацию. Под вымышленным предлогом он без труда прошел через контрольно-пропускной пункт, а затем в одном из пустых кабинетов обнаружил стоявшую под столом женскую сумку.