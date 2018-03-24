Еще одна авария произошла на трассе в Алматинской области

С небольшой разницей по времени в нескольких километрах от этого ДТП на трассе в отбойник врезался автомобиль Toyota Camry. Авария произошла на прямом участке дороги. По словам мужчины, который утверждает, что находился за рулем, машину занесло. Кроме того, на месте была девушка, которая прибывшим на место сотрудникам полиции начала рассказывать об аварии так активно, что появилось подозрение, что за рулем была она.