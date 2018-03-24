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08:37 (мск), источник: Zakon.kz

Еще одна авария произошла на трассе в Алматинской области

Два ДТП произошли на одной трассе примерно в одно и то же время.

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Ранним утром в субботу, 24 марта, в Алматинской области на трассе Западная Европа — Западный Китай произошла еще одна авария, передает Zakon.kz.

Напомним, ранее сообщалось, что автомашина Audi вылетела с развязки, скончался мужчина, сидевший на пассажирском сиденье.

С небольшой разницей по времени в нескольких километрах от этого ДТП на трассе в отбойник врезался автомобиль Toyota Camry. Авария произошла на прямом участке дороги. По словам мужчины, который утверждает, что находился за рулем, машину занесло. Кроме того, на месте была девушка, которая прибывшим на место сотрудникам полиции начала рассказывать об аварии так активно, что появилось подозрение, что за рулем была она.

Вполне вероятно, что человек, находившийся за рулем, задремал, это было раннее утро.

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