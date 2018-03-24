На трассе Петербург — Псков погиб водитель «Вольво»
Смертельное ДТП произошло ночью в Лужском районе Ленинградской области.
Смертельное ДТП произошло ночью в Лужском районе Ленинградской области.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по
По факту ДТП проводится проверка.
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