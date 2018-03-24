На трассе Петербург — Псков погиб водитель «Вольво»

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, 24 марта около 0:15 на 92-м километре автодороги Санкт-Петербург — Псков 43-летний мужчина на «Вольво» при неустановленных обстоятельствах совершил столкновение с попутным грузовиком «Скания». Водитель «Вольво» скончался на месте.