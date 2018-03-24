Белорусы, пострадавшие в ДТП под Псковом, остаются в больнице
Всего 200 километров не доехал до
Всего 200 километров не доехал до
По предварительной информации инспекторов, водитель легкового авто выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом. Что именно произошло ранним утром на трассе, пока неизвестно наверняка. Но есть предположение, что автобус перевернулся
В салоне Мерседеса находились 49 пассажиров. 21 человек пострадал, их доставили в областную больницу. Двое из них находились в тяжелом состоянии. Помощь также понадобилась десяти несовершеннолетним. Игорь Потапов, председатель по здравоохранению и фармации Псковской области: По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова пострадавшим в
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