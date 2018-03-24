Белорусы, пострадавшие в ДТП под Псковом, остаются в больнице

По предварительной информации инспекторов, водитель легкового авто выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом. Что именно произошло ранним утром на трассе, пока неизвестно наверняка. Но есть предположение, что автобус перевернулся из-за того, что пытался уйти от встречного столкновения с легковым авто.

В салоне Мерседеса находились 49 пассажиров. 21 человек пострадал, их доставили в областную больницу. Двое из них находились в тяжелом состоянии. Помощь также понадобилась десяти несовершеннолетним. Игорь Потапов, председатель по здравоохранению и фармации Псковской области: По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии с участием туристического автобуса из Беларуси и легкового автомобиля оказана вся необходимая медицинская помощь. Как нам удалось узнать у представителя компании-перевозчика, организовавшего поездку, за теми, кто решил продолжить путешествие, был отправлен дополнительный автобус. Руководитель российского региона дал поручение государственному предприятию Псковпассажиравтотранс доставить пассажиров автобуса, которые не пострадали в ДТП, в Санкт-Петербург. Они благополучно добрались до пункта назначения.