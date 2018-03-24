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09:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Пропавшего в Уфе Петра Борака нашли мертвым

Пропавшего в столице Башкирии Петра Борака нашли мертвым. Об этом сообщили волонтеры, которые вели поиски.

Известно, что 22 марта Петр уехал на рыбалку на своем автомобиле «Шевроле Нива». С собой у него были документы и телефон, который был доступен, но на звонки мужчина не отвечал. Обеспокоенные родственники обратились в полицию к волонтерам.

К несчастью, спустя сутки пришли ужасные новости — мужчина нашли мертвым. Родные сообщали, что ранее Петр перенес операцию на сердце. Возможно, причина смерти может быть связана с этим.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования семье погибшего.

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