В Астане мужчина пытался спрыгнуть с крыши многоэтажного дома
Его спасли бойцы Национальной гвардии РК.
Его спасли бойцы Национальной гвардии РК.
Бойцы Нацгвардии в Астане спасли мужчину, который хотел покончить жизнь самоубийством, передает Zakon.kz со ссылкой на
Инцидент произошел 18 марта. Около 8 часов вечера войсковой наряд воинской части 5573 Национальной гвардии во время несения службы по охране общественного порядка и безопасности по улице Кенесары заметил гражданина, сидевшего на краю крыши многоэтажного жилого дома (ул. Кенесары, д. 44).
Начальник войскового наряда Нурболат Мухиденулы по рации доложил начальнику патрульной группы Газизу Турсынбаеву о попытке совершения суицида. После чего вместе с патрульными Эльдаром Искалиевым и Алишером Манарбекулы немедленно поднялись на крышу.
Пока люди, собравшиеся внизу, отвлекали мужчину, бойцы приближались к нему. Заметив солдат, мужчина решился на прыжок. Однако Газиз Турсынбаев успел схватить его за куртку. Мужчина, чтобы завершить свои действия, попытался снять с себя одежду. Бойцы быстро сориентировавшись, схватили его за тело и вытянули назад.
На левой руке мужчины была обнаружена кровь. Видимо, до прыжка с крыши он порезал себе вены. Воины вызвали скорую помощь для оказания первой медицинской помощи.
По словам жильцов дома, недавно мужчина поссорился со своей возлюбленной. В состоянии алкогольного опьянения он попытался помириться, но девушка была непреклонна.
После неудачной попытки примирения огорченный мужчина начал угрожать, что совершит суицид. Однако бдительные и решительные действия военнослужащих спасли ему жизнь.
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