В Астане мужчина пытался спрыгнуть с крыши многоэтажного дома

Источник: Zakon.kz

Бойцы Нацгвардии в Астане спасли мужчину, который хотел покончить жизнь самоубийством, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

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Инцидент произошел 18 марта. Около 8 часов вечера войсковой наряд воинской части 5573 Национальной гвардии во время несения службы по охране общественного порядка и безопасности по улице Кенесары заметил гражданина, сидевшего на краю крыши многоэтажного жилого дома (ул. Кенесары, д. 44).

Начальник войскового наряда Нурболат Мухиденулы по рации доложил начальнику патрульной группы Газизу Турсынбаеву о попытке совершения суицида. После чего вместе с патрульными Эльдаром Искалиевым и Алишером Манарбекулы немедленно поднялись на крышу.

Пока люди, собравшиеся внизу, отвлекали мужчину, бойцы приближались к нему. Заметив солдат, мужчина решился на прыжок. Однако Газиз Турсынбаев успел схватить его за куртку. Мужчина, чтобы завершить свои действия, попытался снять с себя одежду. Бойцы быстро сориентировавшись, схватили его за тело и вытянули назад.

На левой руке мужчины была обнаружена кровь. Видимо, до прыжка с крыши он порезал себе вены. Воины вызвали скорую помощь для оказания первой медицинской помощи.

По словам жильцов дома, недавно мужчина поссорился со своей возлюбленной. В состоянии алкогольного опьянения он попытался помириться, но девушка была непреклонна.