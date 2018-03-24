Под Уфой столкнулись ВАЗ и Nexia, двое погибли
В минувшую пятницу под Уфой столкнулись ВАЗ-2110 и Daewoo Nexia, погибли два человека.
В минувшую пятницу под Уфой столкнулись ВАЗ-2110 и Daewoo Nexia, погибли два человека.
В ГИБДД Башкирии сообщили, что авария случилась примерно в девять часов утра на четвертом километре дороги
Удар пришелся на переднюю часть Nexia и правый бок отечественной легковушки. В результате столкновения погибли водитель и пассажир «десятки». Пострадавших из салона узбекской иномарки доставили в больницу с травмами разной степени тяжести.
Всего за минувшие сутки в Башкирии случилось 12 ДТП, в которых пострадали 16 человек и еще двое погибли.
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