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09:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Уфой столкнулись ВАЗ и Nexia, двое погибли

В минувшую пятницу под Уфой столкнулись ВАЗ-2110 и Daewoo Nexia, погибли два человека.

В ГИБДД Башкирии сообщили, что авария случилась примерно в девять часов утра на четвертом километре дороги Уфа-Инзер-Белорецк. По всей видимости, водители не справились с управлением на заснеженной дороге.

Удар пришелся на переднюю часть Nexia и правый бок отечественной легковушки. В результате столкновения погибли водитель и пассажир «десятки». Пострадавших из салона узбекской иномарки доставили в больницу с травмами разной степени тяжести.

Всего за минувшие сутки в Башкирии случилось 12 ДТП, в которых пострадали 16 человек и еще двое погибли.

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