Под Уфой столкнулись ВАЗ и Nexia, двое погибли

В ГИБДД Башкирии сообщили, что авария случилась примерно в девять часов утра на четвертом километре дороги Уфа-Инзер-Белорецк. По всей видимости, водители не справились с управлением на заснеженной дороге.

Удар пришелся на переднюю часть Nexia и правый бок отечественной легковушки. В результате столкновения погибли водитель и пассажир «десятки». Пострадавших из салона узбекской иномарки доставили в больницу с травмами разной степени тяжести.