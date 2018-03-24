Один человек погиб в ДТП на юго‑западе Москвы
РИАМО — 24 мар. На
РИАМО — 24 мар. На
По его словам,
«Примерно в 01:00 столкнулись два транспортных средства, в результате ДТП один человек скончался от полученных травм», — сказал собеседник агентства.
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