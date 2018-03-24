В Тольятти 19 человек тушили домашние вещи в квартире на ул. Гидротехническая

В Тольятти 19 человек тушили домашние вещи в квартире на ул. Гидротехническая

В субботу, 24 марта, в 7:49 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре на ул. Гидротехническая в Комсомольском районе Тольятти, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.