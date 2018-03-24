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10:12 (мск), источник: Volga News

В Тольятти 19 человек тушили домашние вещи в квартире на ул. Гидротехническая

В субботу, 24 марта, в 7:49 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре на ул. Гидротехническая в Комсомольском районе Тольятти, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи на площади 7 кв. метров. 19 человек с применением шести спецмашин полностью ликвидировали пожар в 8:09.

Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб устанавливаются.

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