В Красноглинском районе задержан посредник в передаче взятки военкомам

Посредника задержали рядом с домом № 28 на улице Сергея Лазо в поселке Управленческий в момент получения 160 тысяч рублей. Деньги передавал 18-летний самарец, они предназначались некоему пока не установленному сотруднику военного комиссариата Самарской области за оформление военного билета без прохождения воинской службы. В отношении посредника возбуждено уголовное дело по статье «Предложение посредничества во взяточничестве», следствие пытается установить его контрагента в погонах. Посреднику угрожает до 7 лет за решеткой, пишет «Самарское обозрение».