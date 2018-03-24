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10:47 (мск), источник: РИАЦ

На юге Волгограда под колеса иномарки попали трое пешеходов

ДТП произошло в Кировском районе на пересечении улиц Курчатова и Кирова.

Источник: РИАЦ

По предварительной информации, автоледи на «Рено Сандеро» совершила наезд на 35-летнего мужчину, 57-летнюю женщину и 7-летнюю девочку. Пешеходы переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП мужчина с травмами был доставлен в больницу, женщина и девочка после осмотра медицинскими работниками на месте происшествия отпущены домой.

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