На юге Волгограда под колеса иномарки попали трое пешеходов
ДТП произошло в Кировском районе на пересечении улиц Курчатова и Кирова.
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ДТП произошло в Кировском районе на пересечении улиц Курчатова и Кирова.
По предварительной информации, автоледи на «Рено Сандеро» совершила наезд на 35-летнего мужчину, 57-летнюю женщину и 7-летнюю девочку. Пешеходы переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП мужчина с травмами был доставлен в больницу, женщина и девочка после осмотра медицинскими работниками на месте происшествия отпущены домой.
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