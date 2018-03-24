Автомобиль наехал на пешехода на Кутузовском проспекте в Москве

РИАМО — 24 мар. Водитель автомобиля наехал на пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте на Кутузовском проспекте в столице, в результате ДТП один человек пострадал, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.