Умер обменявший себя на заложника французский полицейский

Бельтрам, как пишет Associated Press, предложил себя вместо взятой в заложники женщины. Войдя в супермаркет, он оставил на столе включенный мобильный телефон, благодаря чему находившиеся снаружи силовики могли слышать, что происходит внутри. По словам Коллона, когда раздались звуки стрельбы, на штурм был отправлен спецназ. В ходе операции Бельтрам и один спецназовец получили тяжелые огнестрельные ранения.

Подполковник стал четвертой жертвой серии нападений, совершенных 23 марта в департаменте Од. Злоумышленник, 25-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим (Redouane Lakdim) перед захватом заложников в супермаркете ранил автомобилиста и убил его пассажира, а затем атаковал группу находившихся на пробежке безоружных спецназовцев. Предположительно, еще двух человек он убил в магазине и сам был застрелен там же в ходе штурма. Мужчина объявил себя «солдатом “Исламского государства”», запрещенной в России террористической группировки. Организация также заявила о причастности к теракту.