Пропавший пять дней назад врач из Караганды найден
Пропавший
Пропавший
«Пропавший Денис Ромашков найден сегодня сотрудниками криминальной полиции Михайловского отдела полиции. Мужчина жив и здоров, доставлен в отдел. Обстоятельства и подробности выясняются», — сообщили в
Супруга пропавшего и волонтеры также подтвердили информацию о том, что Ромашков найден. Вскоре, после объяснений в полиции, он вернется домой к жене и детям. Причины его длительного отсутствия неизвестны.
«Благодаря информации в СМИ и социальным сетям нам позвонили сотрудники одной из гостиниц города. Они сообщили, что разыскиваемый числится в списке их постояльцев, правда под другой фамилией. Мы сообщили об этой информации родным пропавшего. В итоге его удалось обнаружить», — сообщили волонтеры.
Напомним, ранее сообщалось что в Караганде разыскивают 41-летнего
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