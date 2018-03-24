Пропавший пять дней назад врач из Караганды найден

Источник: Tengrinews

«Пропавший Денис Ромашков найден сегодня сотрудниками криминальной полиции Михайловского отдела полиции. Мужчина жив и здоров, доставлен в отдел. Обстоятельства и подробности выясняются», — сообщили в пресс-службе ДВД Карагандинской области.

Супруга пропавшего и волонтеры также подтвердили информацию о том, что Ромашков найден. Вскоре, после объяснений в полиции, он вернется домой к жене и детям. Причины его длительного отсутствия неизвестны.

«Благодаря информации в СМИ и социальным сетям нам позвонили сотрудники одной из гостиниц города. Они сообщили, что разыскиваемый числится в списке их постояльцев, правда под другой фамилией. Мы сообщили об этой информации родным пропавшего. В итоге его удалось обнаружить», — сообщили волонтеры.