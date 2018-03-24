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10:28 (мск), источник: Tengrinews

Пропавший пять дней назад врач из Караганды найден

Пропавший врач-анестезиолог Денис Ромашков найден сотрудниками криминальной полиции ДВД Карагандинской области. Сейчас он находится в полиции, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Пропавший Денис Ромашков найден сегодня сотрудниками криминальной полиции Михайловского отдела полиции. Мужчина жив и здоров, доставлен в отдел. Обстоятельства и подробности выясняются», — сообщили в пресс-службе ДВД Карагандинской области.

Супруга пропавшего и волонтеры также подтвердили информацию о том, что Ромашков найден. Вскоре, после объяснений в полиции, он вернется домой к жене и детям. Причины его длительного отсутствия неизвестны.

«Благодаря информации в СМИ и социальным сетям нам позвонили сотрудники одной из гостиниц города. Они сообщили, что разыскиваемый числится в списке их постояльцев, правда под другой фамилией. Мы сообщили об этой информации родным пропавшего. В итоге его удалось обнаружить», — сообщили волонтеры.

Напомним, ранее сообщалось что в Караганде разыскивают 41-летнего врача-анестезиолога Дениса Ромашкова. Мужчина пропал со двора собственного дома с крупной суммой денег 18 марта.

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