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11:12 (мск), источник: Kazinform

26 человек из-за пожара эвакуировали в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — В многоэтажном жилом доме в Петропавловске произошел пожар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform
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По информации ДЧС СКО, в пять утра поступило сообщение о том, что горит квартира на 4 этаже по улице Мира. Вызывавшие пожарных соседи сказали, что в квартире находятся люди, и подъезд сильно задымлен.

Из многоэтажки по лестничному маршу спасатели эвакуировали 26 человек, в том числе 4 детей. Горевшую квартиру вскрыли. В ней в тяжелом состоянии находились 72-летняя женщина и 44-летний мужчина. Пострадавшим оказали на месте первую помощь и экстренно госпитализировали в реанимацию 3-й городской больницы.

«В результате пожара огнем повреждена мебель, личное имущество, вещи. Площадь пожара составила 25 квадратных метров. Причины и ущерб устанавливаются. Соседние квартиры не пострадали. В тушении пожара участвовало подразделение пожарной части № 1 г. Петропавловска в составе 3 единиц техники и 12 человек личного состава», — прокомментировали в пресс-службе ДЧС СКО.

Несколько дней назад в Петропавловске горело общежитие, из которого эвакуировали 150 человек.

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