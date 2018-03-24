«Чрезвычайно токсичные вещества ввезли в Балахнинский район», — эксперты ННГУ им. Н. И. Лобачевского

Самосвал, который перевозил промышленные отходы, был задержан экологами и сотрудниками ГИБДД Нижегородской области и отправлен на штрафную стоянку в г. Балахна. Специалистами были отобраны пробы для проведения экспертизы перевозимого груза.

Следственными органами уже установлено, кому принадлежал грузовик и на чьем полигоне планировалось захоронение.

По результатам проведенных анализов взятых проб, вещества относятся к I классу опасности, являются чрезвычайно токсичными. Для определения точного химического соединения, которое вызывает острую токсичность потребуется дополнительная экспертиза.