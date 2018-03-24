«Чрезвычайно токсичные вещества ввезли в Балахнинский район», — эксперты ННГУ им. Н. И. Лобачевского
Стало известно о том, что аккредитованный испытательный аналитический центр НИИ химии ННГУ им. Н. И. Лобачевского завершил серию анализов проб промышленных отходов, которые в начале марта текущего года нелегально привезли на территорию Балахнинского района Нижегородской области.
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