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11:42 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

«Чрезвычайно токсичные вещества ввезли в Балахнинский район», — эксперты ННГУ им. Н. И. Лобачевского

Стало известно о том, что аккредитованный испытательный аналитический центр НИИ химии ННГУ им. Н. И. Лобачевского завершил серию анализов проб промышленных отходов, которые в начале марта текущего года нелегально привезли на территорию Балахнинского района Нижегородской области.

Самосвал, который перевозил промышленные отходы, был задержан экологами и сотрудниками ГИБДД Нижегородской области и отправлен на штрафную стоянку в г. Балахна. Специалистами были отобраны пробы для проведения экспертизы перевозимого груза.

Следственными органами уже установлено, кому принадлежал грузовик и на чьем полигоне планировалось захоронение.

По результатам проведенных анализов взятых проб, вещества относятся к I классу опасности, являются чрезвычайно токсичными. Для определения точного химического соединения, которое вызывает острую токсичность потребуется дополнительная экспертиза.

Все протоколы и акты отбора проб будут переданы в правоохранительные органы.

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