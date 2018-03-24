В Яловенах пропал человек: Он уже несколько дней не появляется дома!

Источник: Комсомольская правда

Якоб Солонарь 1965 года рождения предположительно ушел из дома в неизвестном направлении около 15.00 21 марта. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы мужчины: рост — 1,70 м, среднее телосложение, короткая стрижка. Когда его последний раз видели, он был одет в зимнюю куртку светло-желтого цвета, непромокаемые брюки черного цвета, черные зимние сапоги, черную спортивную шапку, на плече может носить черную сумку.