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11:28 (мск), источник: Комсомольская правда

В Яловенах пропал человек: Он уже несколько дней не появляется дома!

Якоб Солонарь 21 марта ушел в неизвестном направлении.

Источник: Комсомольская правда

Якоб Солонарь 1965 года рождения предположительно ушел из дома в неизвестном направлении около 15.00 21 марта. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы мужчины: рост — 1,70 м, среднее телосложение, короткая стрижка. Когда его последний раз видели, он был одет в зимнюю куртку светло-желтого цвета, непромокаемые брюки черного цвета, черные зимние сапоги, черную спортивную шапку, на плече может носить черную сумку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просим позвонить по номерам телефона: 0268−2−22−02; 0268−2−38−98 или 902.

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