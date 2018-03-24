В гараже на Софийской после пожара двое найдены мертвыми
Иностранец и неизвестная женщина погибли во время пожара на Софийской улице в Петербурге. Предположительно, их погубила печь «буржуйка».
Иностранец и неизвестная женщина погибли во время пожара на Софийской улице в Петербурге. Предположительно, их погубила печь «буржуйка».
Как стало известно «Фонтанке», пожарные приехали на вызов в гаражный кооператив на Софийской, дом 92, около десяти вечера 23 марта. Небольшое помещение они потушили быстро.
Однако жившие в гараже 53-летний гражданин Молдавии и его подруга, вероятно петербурженка, скончались, прежде чем пламя погасло.
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