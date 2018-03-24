В Ялте с подпорной стены упал мужчина
ЧП в Ялте произошло в пятницу. Мужчина с подпорной стены упал в русло реки Водопадная.
ЧП в Ялте произошло в пятницу. Мужчина с подпорной стены упал в русло реки Водопадная.
По прибытию к месту спасатели выяснили, что пострадавший находится в русле реки, глубиной более 5 метров. Кроме этого, оказалось что находится он здесь довольно длительное время, и имеет все признаки сильного переохлаждения.
Эвакуация проходила с помощью альпинистского снаряжения и специальных носилок. Впоследствии сотрудники Ялтинского АСО передали пострадавшего сотрудникам скорой медицинской помощи, сообщили в
С начала года спасатели «КРЫМ-СПАС» провели 48
В случае чрезвычайной ситуации немедленно обращайтесь в службу спасения по телефону «101».
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.