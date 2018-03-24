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12:15 (мск), источник: КрымPress

В Ялте с подпорной стены упал мужчина

ЧП в Ялте произошло в пятницу. Мужчина с подпорной стены упал в русло реки Водопадная.

По прибытию к месту спасатели выяснили, что пострадавший находится в русле реки, глубиной более 5 метров. Кроме этого, оказалось что находится он здесь довольно длительное время, и имеет все признаки сильного переохлаждения.

Эвакуация проходила с помощью альпинистского снаряжения и специальных носилок. Впоследствии сотрудники Ялтинского АСО передали пострадавшего сотрудникам скорой медицинской помощи, сообщили в пресс-службе МЧС России по РК.

С начала года спасатели «КРЫМ-СПАС» провели 48 поисково-спасательных работ, в ходе которых было спасено 59 человек.

В случае чрезвычайной ситуации немедленно обращайтесь в службу спасения по телефону «101».

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