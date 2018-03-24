В Вороново подростка приговорили к 10 годам за убийство матери саблей

В суде Вороновского района прокуратура Гродненской области поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего жителя райцентра.

11 сентября 2017 года подросток поссорился с мамой и четыре раза ударил ее самодельной саблей. Парень спрятал труп в кусах около озера в Вороново, чтобы скрыть следы преступления. Тело женщины 25 сентября нашли милиционеры.