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17:58 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Вороново подростка приговорили к 10 годам за убийство матери саблей

Суд приговорил молодого человека из Вороново 2000 года рождения к 10 годам колонии за убийство матери самодельной саблей, сообщила БЕЛТА старший помощник прокурора Гродненской области Татьяна Вербель.

В суде Вороновского района прокуратура Гродненской области поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего жителя райцентра.

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11 сентября 2017 года подросток поссорился с мамой и четыре раза ударил ее самодельной саблей. Парень спрятал труп в кусах около озера в Вороново, чтобы скрыть следы преступления. Тело женщины 25 сентября нашли милиционеры.

«В судебном заседании несовершеннолетний свою вину в совершенном убийстве признал полностью», — рассказала Татьяна Вербель.

Молодой человек признан виновным в совершении преступления и приговорен к 10 годам в воспитательной колонии.

Подготовил Григорий ЗАРЕМБО.

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