В Вороново подростка приговорили к 10 годам за убийство матери саблей

В суде Вороновского района прокуратура Гродненской области поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего жителя райцентра.
11 сентября 2017 года подросток поссорился с мамой и четыре раза ударил ее самодельной саблей. Парень спрятал труп в кусах около озера в Вороново, чтобы скрыть следы преступления. Тело женщины 25 сентября нашли милиционеры.
«В судебном заседании несовершеннолетний свою вину в совершенном убийстве признал полностью», — рассказала Татьяна Вербель.
Молодой человек признан виновным в совершении преступления и приговорен к 10 годам в воспитательной колонии.
Подготовил Григорий ЗАРЕМБО.
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