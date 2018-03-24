В Красноярске от упавшего с крыш снега пострадали две иномарки
В пятницу на ул. Авиаторов, 33 в Красноярске упавший с крыши дома снег серьезно повредил припаркованную Toyoya Carina.
В пятницу на ул. Авиаторов, 33 в Красноярске упавший с крыши дома снег серьезно повредил припаркованную Toyoya Carina.
Судя по фотографиям, у иномарки повреждены крыша и капот, выбито лобовое стекло.
В комментариях пользователи соцсетей отмечают, что неподалеку от места происшествия на стене дома висит табличка, предупреждающая о возможном сходе снега.
В субботу в районе полудня в центре Красноярска на пр. Мира, 120 упавшая с крыши глыба льда повредила капот автомобиля Mitsubishi.
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