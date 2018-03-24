В Красноярске от упавшего с крыш снега пострадали две иномарки

Судя по фотографиям, у иномарки повреждены крыша и капот, выбито лобовое стекло.

<div id="vk_post_-54767216_1486901"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?152"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-54767216_1486901", -54767216, 1486901, 'OK4wud8dC4SYAQoS1embOrjj3g')) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

В комментариях пользователи соцсетей отмечают, что неподалеку от места происшествия на стене дома висит табличка, предупреждающая о возможном сходе снега.

В субботу в районе полудня в центре Красноярска на пр. Мира, 120 упавшая с крыши глыба льда повредила капот автомобиля Mitsubishi.