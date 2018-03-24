Челябинскую «скорую» обстрелял артист театра оперы и балета

Им оказался 19-летний артист Челябинского театра оперы и балета, сообщил «РГ» собственный источник в правоохранительных органах.

По официальным данным ГУ МВД региона, при задержании молодой человек пояснил, что находясь у своего знакомого в состоянии алкогольного опьянения, он из окна квартиры многоэтажного дома произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону припаркованного автомобиля скорой помощи. Одним из выстрелов был поврежден стеклянный люк на крыше автомобиля.

— По факту нападения на «скорую» была проделана очень большая работа, — сообщил источник «РГ». — Установлена траектория выстрелов, опрошена бригада врачей и жители близлежащих к месту происшествия домов. Благодаря комплексу оперативно-розыскных мероприятий удалось установить точное расположение окна квартиры, из которого производились выстрелы, и выйти на след «стрелка». Пневматическое оружие изъято и приобщено к материалам дела.