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12:30 (мск), источник: "Российская газета"

Челябинскую «скорую» обстрелял артист театра оперы и балета

В Челябинске по горячим следам задержан злоумышленник, который в ночь на 23 марта открыл огонь по машине скорой помощи, прибывшей к пациенту.

Им оказался 19-летний артист Челябинского театра оперы и балета, сообщил «РГ» собственный источник в правоохранительных органах.

По официальным данным ГУ МВД региона, при задержании молодой человек пояснил, что находясь у своего знакомого в состоянии алкогольного опьянения, он из окна квартиры многоэтажного дома произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону припаркованного автомобиля скорой помощи. Одним из выстрелов был поврежден стеклянный люк на крыше автомобиля.

— По факту нападения на «скорую» была проделана очень большая работа, — сообщил источник «РГ». — Установлена траектория выстрелов, опрошена бригада врачей и жители близлежащих к месту происшествия домов. Благодаря комплексу оперативно-розыскных мероприятий удалось установить точное расположение окна квартиры, из которого производились выстрелы, и выйти на след «стрелка». Пневматическое оружие изъято и приобщено к материалам дела.

Как уже сообщала «РГ», инцидент произошел в половину второго ночи возле дома по улице Набережной, 9 В в Челябинске. После того, как бригада неотложки оказала необходимую помощь пациенту и вышла из подъезда на улицу, раздались три хлопка. Врачи поспешили сесть в машину, и тогда раздались еще два выстрела. К счастью, никто не пострадал. Однако в полиции выходку квалифицировали по статье о хулиганстве, предусматривающей наказание на срок до пяти лет лишения свободы.

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