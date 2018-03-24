Арестован предполагаемый организатор «автомобильной» ОПГ в Петербурге
Жертвами мошенников из автосалонов стали десятки человек.
Жертвами мошенников из автосалонов стали десятки человек.
Как уже писала «КП», 20 марта в Петербурге прошли масштабные обыски в связи с делом о мошенничестве в четырех городских автосалонах.
Тогда же в ГУ МВД по Петербургу и области сообщили о задержании 15 подозреваемых. Большинство из них были арестованы судом 21 и 22 марта.
И вот очередь дошла до гражданина по имени Орхан Камил оглы Фарзалиев. Следствие считает его одним из организаторов преступного сообщества.
Как сообщила накануне Объединенная
Напомним, в четырех салонах — «Астория-Моторс» на Софийской улице, «Автопорт» на Выборгском шоссе и двух других — клиентам продавали автомобили по завышенным ценам, шантажировали невыплатой «первого взноса», обманным путем вешали на них кредиты со ставкой чуть ли не в 30 процентов годовых.
По самых осторожным подсчетам, жертвами мошенников могли стать десятки, если не сотни человек.
Добавим: уголовное дело заведено по статьям «мошенничество в особо крупном размере» и «организация преступной группы и участие в ней». Всем подозреваемым грозит от пяти лет тюрьмы.
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