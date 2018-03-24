Арестован предполагаемый организатор «автомобильной» ОПГ в Петербурге

Как уже писала «КП», 20 марта в Петербурге прошли масштабные обыски в связи с делом о мошенничестве в четырех городских автосалонах.

Тогда же в ГУ МВД по Петербургу и области сообщили о задержании 15 подозреваемых. Большинство из них были арестованы судом 21 и 22 марта.

И вот очередь дошла до гражданина по имени Орхан Камил оглы Фарзалиев. Следствие считает его одним из организаторов преступного сообщества.

Как сообщила накануне Объединенная пресс-служба судов Петербурга, Фарзалиева арестовали по ходатайству следователя на срок в два месяца. Таким образом, мужчина пробудет в СИЗО до 19 мая. А, скорее всего, и дольше — арест ему может быть позже продлен.

Напомним, в четырех салонах — «Астория-Моторс» на Софийской улице, «Автопорт» на Выборгском шоссе и двух других — клиентам продавали автомобили по завышенным ценам, шантажировали невыплатой «первого взноса», обманным путем вешали на них кредиты со ставкой чуть ли не в 30 процентов годовых.

По самых осторожным подсчетам, жертвами мошенников могли стать десятки, если не сотни человек.