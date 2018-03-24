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12:02 (мск), источник: Tengrinews

Режим «повышенной готовности» объявлен в Усть-Каменогорске и шести районах ВКО

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации с дальнейшим повышением температурного фона, формирования склонового стока, разрушения ледяного покрова и образования заторов, в Шемонаихинском и Катон-Карагайском районах введен режим «повышенной готовности», передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Источник: Tengrinews

Это означает, что все службы гражданской защиты до окончания паводкового периода несут усиленный вариант службы. Районные отделы по ЧС приводят в готовность территориальные формирования гражданской защиты, руководители различных организаций, в первую очередь объектов жизнеобеспечения, переходят на круглосуточное дежурство.

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«В Катон-Карагайском районе талыми водами подтоплено 10 домов и 35 надворных построек. Акиматом Улкен Нарынского сельского округа организована работа по возведению защитной насыпи вдоль берега реки Сурка. 44 человека эвакуированы, часть размещены в общежитии, остальные у родственников», — сообщили в ДЧС.

На месте работают 58 человек от местного исполнительного органа и личный состав пожарной части № 36 в составе 18 человек. Вдоль жилых домов произведена укладка мешкотары. Создана рабочая комиссия по обследованию мест подтоплений.

«В Шемонаихинском районе, в селе Верх-Уба, также идет борьба с талыми водами. Из-за прошедших осадков и обильного снеготаяния произошло подтопление 68 дворовых участков. Четыре человека, в том числе трое детей, эвакуированы в сельскую школу. На месте местным исполнительным органом, а также пожарным постом ведутся работы по отводу воды», — также сообщили в ДЧС.

Позже режим «повышенной готовности» ввели также в Курчумском, Зыряновском, Уланском, Жарминском районах и в городе Усть-Каменогорск. Из-за сложившихся погодных условий и угроз возникновения чрезвычайной ситуации в общей сложности усиленный вариант служб всех служб гражданской защиты сохраняется в шести районах области в двух городах (Семей режим «повышенной готовности» сохраняется с января месяца) Еще в двух районах: Глубоковский и Аягозский, в результате подтопления были объявлены режимы ЧС природного характера местного масштаба.

Напомним, ранее сообщалось, что режим ЧС объявлен в Глубоковском районе ВКО. Река Горная Ульбинка, Глубоковский район ВКО.

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