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12:51 (мск), источник: Вести - Санкт-Петербург

В общежитии на Петергофском шоссе полиция обнаружила более трех десятков нелегальных мигрантов

Три десятка нелегальных мигрантов обнаружили полицейские в одном из общежитий на Петергофском шоссе.

Сотрудники миграционного управления проверили документы у сотни постояльцев отеля на окраине города. Жили они в спартанских условиях: в тесных номерах двухъярусные кровати и общие кухни.

Доказать законность пребывания в России смогли не все. В итоге на 18 человек протоколы составили на месте, а еще 14 мигрантов отвезли в отдел полиции, там будут устанавливать их личности и определять дальнейшую судьбу. Нарушителям грозят штрафы в несколько тысяч рублей и выдворение из страны.

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