В общежитии на Петергофском шоссе полиция обнаружила более трех десятков нелегальных мигрантов

Сотрудники миграционного управления проверили документы у сотни постояльцев отеля на окраине города. Жили они в спартанских условиях: в тесных номерах двухъярусные кровати и общие кухни.

Доказать законность пребывания в России смогли не все. В итоге на 18 человек протоколы составили на месте, а еще 14 мигрантов отвезли в отдел полиции, там будут устанавливать их личности и определять дальнейшую судьбу. Нарушителям грозят штрафы в несколько тысяч рублей и выдворение из страны.