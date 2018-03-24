В общежитии на Петергофском шоссе полиция обнаружила более трех десятков нелегальных мигрантов
Три десятка нелегальных мигрантов обнаружили полицейские в одном из общежитий на Петергофском шоссе.
Три десятка нелегальных мигрантов обнаружили полицейские в одном из общежитий на Петергофском шоссе.
Сотрудники миграционного управления проверили документы у сотни постояльцев отеля на окраине города. Жили они в спартанских условиях: в тесных номерах двухъярусные кровати и общие кухни.
Доказать законность пребывания в России смогли не все. В итоге на 18 человек протоколы составили на месте, а еще 14 мигрантов отвезли в отдел полиции, там будут устанавливать их личности и определять дальнейшую судьбу. Нарушителям грозят штрафы в несколько тысяч рублей и выдворение из страны.
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