Подросток и женщина стали жертвами смертельной аварии под Новороссийском

Краснодар. 24 марта — Новая Кубань. Информация об аварии в дежурную часть полиции поступила в 22:30. На 10 километре автодороги Новороссийск — Керчь произошло столкновение Lada Priora и BMW X3.

Отечественной легковушкой управлял 20-летний житель Новороссийска. С ним в салоне ехала 16-летняя девушка. От полученных травм она скончалась на месте ДТП.

Иномаркой управлял 29-летний мужчина. Он, водитель Priora и пассажирка 1980 года рождения были доставлены в больницу с травмами. Женщину врачам спасти не удалось.