Подросток и женщина стали жертвами смертельной аварии под Новороссийском
20-летний водитель Lada Priora не справился с управлением и выехал на встречку.
20-летний водитель Lada Priora не справился с управлением и выехал на встречку.
Краснодар. 24 марта — Новая Кубань. Информация об аварии в дежурную часть полиции поступила в 22:30. На 10 километре автодороги Новороссийск — Керчь произошло столкновение Lada Priora и BMW X3.
Отечественной легковушкой управлял 20-летний житель Новороссийска. С ним в салоне ехала 16-летняя девушка. От полученных травм она скончалась на месте ДТП.
Иномаркой управлял 29-летний мужчина. Он, водитель Priora и пассажирка 1980 года рождения были доставлены в больницу с травмами. Женщину врачам спасти не удалось.
— По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося, — сообщили в
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.