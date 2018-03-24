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12:45 (мск), источник: Новая Кубань

Подросток и женщина стали жертвами смертельной аварии под Новороссийском

20-летний водитель Lada Priora не справился с управлением и выехал на встречку.

Краснодар. 24 марта — Новая Кубань. Информация об аварии в дежурную часть полиции поступила в 22:30. На 10 километре автодороги Новороссийск — Керчь произошло столкновение Lada Priora и BMW X3.

Отечественной легковушкой управлял 20-летний житель Новороссийска. С ним в салоне ехала 16-летняя девушка. От полученных травм она скончалась на месте ДТП.

Иномаркой управлял 29-летний мужчина. Он, водитель Priora и пассажирка 1980 года рождения были доставлены в больницу с травмами. Женщину врачам спасти не удалось.

— По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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