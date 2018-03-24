Смертельное ДТП произошло на Капчагайской трассе
Автомобиль слетел в кювет по вине пьяного пассажира, который мешал водителю управлять машиной.
Автомобиль слетел в кювет по вине пьяного пассажира, который мешал водителю управлять машиной.
АСТАНА, 24 мар — Sputnik. Дорожная авария произошла на трассе Алматы — Капчагай, в результате чего один человек погиб.
Как сообщили Sputnik Казахстан очевидцы, Audi двигалась из Алматы в сторону Капчагая, в автомобиле находились водитель и пассажир. Последний являлся владельцем авто и был в нетрезвом состоянии.
По словам водителя, пассажир хватался за руль и на развязке автомобиль слетел в кювет.
В результате ДТП пассажир скончался на месте, водителя осмотрел медики «скорой помощи», но от госпитализации он отказался.
На месте работают сотрудники дорожной полиции для выяснения всех обстоятельств.
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