Смертельное ДТП произошло на Капчагайской трассе

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 24 мар — Sputnik. Дорожная авария произошла на трассе Алматы — Капчагай, в результате чего один человек погиб.

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Как сообщили Sputnik Казахстан очевидцы, Audi двигалась из Алматы в сторону Капчагая, в автомобиле находились водитель и пассажир. Последний являлся владельцем авто и был в нетрезвом состоянии.

По словам водителя, пассажир хватался за руль и на развязке автомобиль слетел в кювет.

В результате ДТП пассажир скончался на месте, водителя осмотрел медики «скорой помощи», но от госпитализации он отказался.