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13:07 (мск), источник: ТАСС

Полицейские задержали подозреваемого в краже 4,7 млн рублей инкассатора

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Водитель инкассаторской машины, подозреваемый в краже 4,7 млн рублей, задержан полицией, сообщил в субботу ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве Юрий Титов.

«Оперуполномоченными уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержан подозреваемый в краже 4,7 млн рублей из инкассаторского автомобиля. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (“Кража”)», — сказал он.

О пропаже денег из инкассаторской машины в полицию сообщил начальник службы собственной безопасности одной из фирм, осуществляющей банковские и инкассаторские услуги. Как выяснили полицейские, инкассаторский автомобиль, в котором находились два сотрудника инкассаторской службы, остановился на улице Золоторожский Вал. Один из сотрудников отлучился за кофе, а когда вернулся, обнаружил пропажу 4,7 млн рублей и своего напарника.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции в Каширском районе Подмосковья задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний приезжий из Липецкой области. Как выяснилось, находясь в салоне служебной машины, он попросил коллегу выйти за кофе, а сам в тот момент забрал деньги и скрылся», — добавил Титов.

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