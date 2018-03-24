Полицейские задержали подозреваемого в краже 4,7 млн рублей инкассатора
МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Водитель инкассаторской машины, подозреваемый в краже 4,7 млн рублей, задержан полицией, сообщил в субботу ТАСС руководитель
МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Водитель инкассаторской машины, подозреваемый в краже 4,7 млн рублей, задержан полицией, сообщил в субботу ТАСС руководитель
«Оперуполномоченными уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержан подозреваемый в краже 4,7 млн рублей из инкассаторского автомобиля. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (“Кража”)», — сказал он.
О пропаже денег из инкассаторской машины в полицию сообщил начальник службы собственной безопасности одной из фирм, осуществляющей банковские и инкассаторские услуги. Как выяснили полицейские, инкассаторский автомобиль, в котором находились два сотрудника инкассаторской службы, остановился на улице Золоторожский Вал. Один из сотрудников отлучился за кофе, а когда вернулся, обнаружил пропажу 4,7 млн рублей и своего напарника.
«В ходе
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