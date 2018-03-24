Мужчина погиб под электричкой на юге Москвы
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Электричка сбила насмерть мужчину на перегоне
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Электричка сбила насмерть мужчину на перегоне
«Сегодня на перегоне
По его словам, мужчина переходил железную дорогу в неположенном месте. На месте работают полицейские.
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