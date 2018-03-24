Состояние пострадавших во время обрушения здания в Станьково удовлетворительное
24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое пострадавших во время обрушения здания в деревне Станьково Дзержинского района находятся в удовлетворительном состоянии. Такая информация прозвучала в эфире телеканала «Беларусь 1», сообщает БЕЛТА.
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