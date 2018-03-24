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13:48 (мск), источник: РИА Новости

В Москве из магазина «М. Видео» после возгорания эвакуировали 100 человек

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Около 100 человек эвакуировали в субботу днем из трехэтажного здания магазина «М. Видео» на юго-востоке в Москве после возгорания на погрузочно-разгрузочном терминале, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

«После возгорания в здании “М. Видео” по адресу: Рязанский проспект, д. 28, сооружение 1 эвакуировано около 100 человек. В 12.46 мск пожар ликвидирован. Люди не пострадали», — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства возгорания выясняются.

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