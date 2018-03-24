Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бандерас в образе Пикассо представил новый сериал
Интриги Мэй окончились: Британия получила ответ на обвинения РФ
Денис Клявер снял в клипе девочку-блогера, которую довели до слез фанаты
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
В Сети обсуждают целующихся Брэда Питта и Дженнифер Энистон
Путин о российско-китайском взаимодействии Китайский журналист задал Путину вопрос о новом содержании, которым будут наполнены отношения РФ и КНР
Савченко обратилась с прошением к Путину
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Автомобиль с пропаном прорвался на базу ВВС США и взорвался
Украинский телеканал извинился за Крым – СМИ
В Сети обсуждают целующихся Брэда Питта и Дженнифер Энистон
Мелания Трамп вручила женщинам награды за мужество
Лондон пошел на уступку Москве по делу Скрипаля – СМИ
МО Германии: Путин давно перестал быть партнёром
Как обманывают покупателей жилья: 5 приемов мошенников
Как недорого обновить интерьер старой квартиры
Фоторепортажи
2015 лет после вторжения в Ирак
10Sony назвал победителей World Photography Awards
20:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Американских школьников вооружили камнями на случай стрельбы

Учеников одной из школ в американском штате Пенсильвания вооружили камнями на случай стрельбы, сообщает Buzzfeed News.

Директор школы Дэвид Хельсель (David Helsel) объявил об этом на заседании комитета по школьному образованию.

«Если вооруженный злоумышленник попытается войти в какую-либо из наших классных комнат, он увидит учащихся, вооруженных камнями. И его побьют камнями», — сказал он.

Теперь каждый класс школы укомплектован ведрами с речными камнями. Дети не имеют постоянного доступа к ним, подчеркнул директор. Это решение не является ответом на стрельбу в школе во Флориде, так как оно готовилось в течение последних двух лет, добавил Хельсель.

Власти и некоторые родители не одобрили такое нововведение. Они надеются, что детям не придется защищаться, забрасывая злоумышленников камнями, пишет Buzzfeed.

В феврале бывший ученик открыл стрельбу в школе в Паркленде (США, штат Флорида). В результате погибли 17 человек и не менее 14 получили ранения.

В январе в России, в городе Улан-Удэ, 15-летний школьник напал на семиклассников с топором, пострадали семь человек, в том числе сам подросток. За несколько дней до происшествия в Бурятии в Перми два подростка с ножами напали на учеников четвертого класса. Пострадали 15 человек, в том числе учитель.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Трамп признался, чего хочет от Путина
Журналист-гей обвинил Жириновского в домогательствах
Трамп задумался о высылке российских дипломатов
Футболистов сборной нашли в баре после разгрома от Бразилии
Песков: Путин никому не позволит заступать за красные линии
«Антонов» ищет лазейку для сотрудничества с Россией
Павел Грудинин записал видеоролик со сбриванием усов
Константин Райкин попал в базу данных сайта «Миротворец»
Финская полиция получила запрос на экстрадицию Пучдемона
Спорт
Российский фигурист дважды упал и завоевал бронзу Михаил Коляда завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира в Милане, несмотря на два падения во время исполнения произвольной программы
Авто
Новый Volkswagen Touareg: что понравилось, что разочаровало После прямой трансляции премьеры Volkswagen Touareg мы взяли небольшую паузу, подумали и поняли, что нам понравилось в новой машине, а что нет. Конечно, это лишь первые впечатления, но очень часто именно они самые правильные
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Любовь как она есть: все стадии отношений в 15 сериалах Неловкие первые свидания, восторженная влюбленность, полный трудностей и радостей брак, расставания и новые встречи — все возможные и даже самые невероятные варианты развития отношений в нашей сериальной подборке
Недвижимость
СК возбудил дело о мошенничестве при строительстве арены «Санкт-Петербург»
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
Леди
Ленивый спорт: как убрать живот с помощью цветов и шоколадки Грядет очередной понедельник и новое обещание взять свою фигуру в руки и сделать ее идеальной к пляжному сезону
Дети
Ксения Собчак показала поклонникам «беременное» фото Телеведущая подогрела слухи о своем интересном положении.
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь