Американских школьников вооружили камнями на случай стрельбы

Директор школы Дэвид Хельсель (David Helsel) объявил об этом на заседании комитета по школьному образованию.

«Если вооруженный злоумышленник попытается войти в какую-либо из наших классных комнат, он увидит учащихся, вооруженных камнями. И его побьют камнями», — сказал он.

Теперь каждый класс школы укомплектован ведрами с речными камнями. Дети не имеют постоянного доступа к ним, подчеркнул директор. Это решение не является ответом на стрельбу в школе во Флориде, так как оно готовилось в течение последних двух лет, добавил Хельсель.

Власти и некоторые родители не одобрили такое нововведение. Они надеются, что детям не придется защищаться, забрасывая злоумышленников камнями, пишет Buzzfeed.

В феврале бывший ученик открыл стрельбу в школе в Паркленде (США, штат Флорида). В результате погибли 17 человек и не менее 14 получили ранения.