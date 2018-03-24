В пятиэтажке на Пражской потушили пожар на балконе
Огонь охватил всю площадь балкона в двухкомнатной квартире, к счастью, никто из жильцов не пострадал.
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Огонь охватил всю площадь балкона в двухкомнатной квартире, к счастью, никто из жильцов не пострадал.
Сообщение о возгорание поступило на пульт диспетчера
Пожарные расчёты ликвидировали горение в 12:35, не дав ему перекинуться в квартиру или соседний балкон. Причина пожара устанавливается.
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