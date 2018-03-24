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14:10 (мск), источник: РИАЦ

В пятиэтажке на Пражской потушили пожар на балконе

Огонь охватил всю площадь балкона в двухкомнатной квартире, к счастью, никто из жильцов не пострадал.

Сообщение о возгорание поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 12:24. В Центральном районе Волгограда на улице Пражская в пятиэтажном доме горели вещи на балконе. Приехав на место, пожарные 3-й пожарно-спасательной части обнаружили, что огнем охвачена вся территория балкона.

Пожарные расчёты ликвидировали горение в 12:35, не дав ему перекинуться в квартиру или соседний балкон. Причина пожара устанавливается.

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