В пятиэтажке на Пражской потушили пожар на балконе

Сообщение о возгорание поступило на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 12:24. В Центральном районе Волгограда на улице Пражская в пятиэтажном доме горели вещи на балконе. Приехав на место, пожарные 3-й пожарно-спасательной части обнаружили, что огнем охвачена вся территория балкона.