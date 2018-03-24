В Первоуральске молодой человек разбился насмерть, пытаясь выбраться из лифта
В Первоуральске молодой человек сорвался в шахту лифта и разбился насмерть, сообщает местный портал Pervo.ru.
В Первоуральске молодой человек сорвался в шахту лифта и разбился насмерть, сообщает местный портал Pervo.ru.
Трагедия произошла в жилом доме на улице Бульвара Юности, 24.
Погибший оказался в числе восьми человек, которые ехали в лифте.
Между шестым и седьмым этажами кабина подъемника застряла. 29-летний первоуралец попытался выбраться из кабины и сорвался с нее.
Полную картину событий в настоящее время устанавливают сотрудники полиции и СКР.
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