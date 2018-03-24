Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Савченко обратилась с прошением к Путину
Интриги Мэй окончились: Британия получила ответ на обвинения РФ
Поклонники считают, что Пэрис Хилтон беременна
Польша потребовала $543 млрд за ущерб во время Второй мировой
Мелания Трамп вручила женщинам награды за мужество
Путин поблагодарил россиян за единство Глава государства поблагодарил россиян за поддержку. «Спасибо вам большое за результат», — сказал он
Назван вариант мести России, которой боится Британия
СМИ: Киевляне массово покидают город
Группа «Пикник» разбилась в ДТП (но все выжили)
Гаишники получат новую форму (удобную)
Российские танки избавят от "украинского" вооружения – СМИ
Украинский телеканал извинился за Крым – СМИ
Мелания Трамп вручила женщинам награды за мужество
Анастасия Волочкова показала, как обнаженной парится в бане
Путин не сможет простить действия США в Сирии – СМИ
Савченко: будут делиться границы и Украины, и РФ
ЕС дорого заплатит за высылку дипломатов РФ по требованию Мэй
Увеличение пенсий с 1 апреля: кому и на сколько
Фоторепортажи
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
10Sony назвал победителей World Photography Awards
14:23 (мск), источник: ЕАН

В Первоуральске молодой человек разбился насмерть, пытаясь выбраться из лифта

В Первоуральске молодой человек сорвался в шахту лифта и разбился насмерть, сообщает местный портал Pervo.ru.

Трагедия произошла в жилом доме на улице Бульвара Юности, 24.

Погибший оказался в числе восьми человек, которые ехали в лифте.

Между шестым и седьмым этажами кабина подъемника застряла. 29-летний первоуралец попытался выбраться из кабины и сорвался с нее.

Полную картину событий в настоящее время устанавливают сотрудники полиции и СКР.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Второго взрыва не будет: остатки
В Екатеринбурге взорвали заброшенную
В Генштабе России назвали возможные особенности войн будущего
Грудинин выполнил обещание и сбрил усы
Тарасова прокомментировала выступление фигуристки Загитовой
СМИ: 20 стран Евросоюза готовы выслать российских дипломатов
Толстый кот оригинально остановил драку (видео)
Смолов объяснил молчание футболистов фразой «никто и не играл»
С потребителей могут снять ответственность за электросчетчики
Спорт
Бразилия уничтожила Россию в «Лужниках» Сборная России крупно проиграла команде Бразилии в контрольном матче в «Лужниках»
Авто
Новый Volkswagen Touareg: что понравилось, что разочаровало После прямой трансляции премьеры Volkswagen Touareg мы взяли небольшую паузу, подумали и поняли, что нам понравилось в новой машине, а что нет. Конечно, это лишь первые впечатления, но очень часто именно они самые правильные
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Любовь как она есть: все стадии отношений в 15 сериалах Неловкие первые свидания, восторженная влюбленность, полный трудностей и радостей брак, расставания и новые встречи — все возможные и даже самые невероятные варианты развития отношений в нашей сериальной подборке
Недвижимость
Самый дорогой дом в Москве продается за 1 млрд рублей
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
В Москве построят новые бомбоубежища в рамках реновации
Госдума приняла законопроект об оплате ЖКУ без посредников
Леди
Ленивый спорт: как убрать живот с помощью цветов и шоколадки Грядет очередной понедельник и новое обещание взять свою фигуру в руки и сделать ее идеальной к пляжному сезону
Дети
В Сети появился архивный снимок Олега Янковского с внучкой Судя по всему, фотография была сделана в середине 90-х годов.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь