В Первоуральске молодой человек разбился насмерть, пытаясь выбраться из лифта

Трагедия произошла в жилом доме на улице Бульвара Юности, 24.

Погибший оказался в числе восьми человек, которые ехали в лифте.

Между шестым и седьмым этажами кабина подъемника застряла. 29-летний первоуралец попытался выбраться из кабины и сорвался с нее.