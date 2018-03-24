В Калининграде женщина прописала в квартире 26 иностранцев

Источник: Калининград.Ru

Полицейские выяснили, что 35-летняя женщина фиктивно поставила на учёт 26 граждан нескольких среднеазиатских республик в своей квартире по улице Беланова. При этом гости региона в жилище подозреваемой никогда не появлялись и не проживали.

Дознаватели возбудили в отношении ранее судимой за незаконный оборот наркотиков жительницы Калининграда уголовное дело по статье 322.3 УК РФ — «Фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ». Женщине грозит до трёх лет лишения свободы.