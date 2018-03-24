12-летний школьник пропал после прогулки с друзьями в Челябинске
Родственники и волонтёры в Челябинске разыскивают 12-летнего мальчика, который не вернулся домой с прогулки, сообщают в поисковом отряде «Легион Спас».
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Родственники и волонтёры в Челябинске разыскивают 12-летнего мальчика, который не вернулся домой с прогулки, сообщают в поисковом отряде «Легион Спас».
Известно, что мальчик, живущий в одном из домов на Комсомольском проспекте, 23 марта отправился на прогулку с друзьями. Около 20 часов приятели разошлись, но подросток дома так и не появился. Горожан просят внимательно осмотреть
Приметы мальчика: крупное телосложение, рост около 166 см, был одет в
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