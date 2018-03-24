12-летний школьник пропал после прогулки с друзьями в Челябинске

Известно, что мальчик, живущий в одном из домов на Комсомольском проспекте, 23 марта отправился на прогулку с друзьями. Около 20 часов приятели разошлись, но подросток дома так и не появился. Горожан просят внимательно осмотреть торгово-развлекательные комплексы на Северо-Западе Челябинска.