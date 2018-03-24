В Красногвардейском и Курортном районах «минировали» жилые дома

Как стало известно «Фонтанке», первым около девяти вечера 23 марта о бомбе в доме 42 по проспекту Наставников сообщил петербуржец, который дожидаться взрывотехников остался в том же дворе. Парадные, чердак и подвал проверили и ничего опасного не нашли. 37-летнего петербуржца отвезли отсыпаться в отдел, где по пробуждении ему грозит уголовная статья.