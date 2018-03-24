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14:27 (мск), источник: Фонтанка

В Красногвардейском и Курортном районах «минировали» жилые дома

Подвыпившие петербуржцы намеревались испортить вечер пятницы жителям двух многоквартирных домов на проспекте Наставников и улице Токарева. Планы звонивших испортила полиция.

Как стало известно «Фонтанке», первым около девяти вечера 23 марта о бомбе в доме 42 по проспекту Наставников сообщил петербуржец, который дожидаться взрывотехников остался в том же дворе. Парадные, чердак и подвал проверили и ничего опасного не нашли. 37-летнего петербуржца отвезли отсыпаться в отдел, где по пробуждении ему грозит уголовная статья.

Через полчаса в экстренные службы позвонил ещё один телефонный террорист, рассказал, что заминирован дом 24 по улице Токарева в Сестрорецке, и выключил телефон сразу после звонка. Здание проверили и также не нашли ничего подозрительного.

В обоих случаях эвакуировать жителей не стали.

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