19-летнего наркоторговца задержали в Казани
(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). 19-летнего наркоторговца задержали в Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 24 марта, «Татар-информ»). 19-летнего наркоторговца задержали в Казани, сообщили ИА «Татар-информ» в
Сотрудники
19-летний молодой человек был задержан и доставлен в отдел полиции. При обыске него было изъято 30 свертков с неизвестным веществом.
Проведенная экспертиза показала, что вещество не что иное, как синтетический наркотик PVP. Всего у парня конфисковали чуть меньше восьми грамм «синтетики».
Подозреваемому предъявили обвинения по статье УК «Покушение на сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере».
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