19-летнего наркоторговца задержали в Казани

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции патрулировали одну из улиц Советского района города, когда им на глаза попался молодой человек. Парень странно себя вел, сильно нервничал и при виде полицейских попытался скрыться.

19-летний молодой человек был задержан и доставлен в отдел полиции. При обыске него было изъято 30 свертков с неизвестным веществом.

Проведенная экспертиза показала, что вещество не что иное, как синтетический наркотик PVP. Всего у парня конфисковали чуть меньше восьми грамм «синтетики».