На пожаре в Речицком районе погиб мужчина

Сообщение о возгорании в районное подразделение МЧС поступило 23 марта в 6 часов 36 минут. По прибытии служб спасения к месту пожара открыто горела кровля кирпичного жилого дома, потолочное перекрытие обрушилось. Во время тушения огня при разборке строительных конструкций на полу в комнате был обнаружен труп мужчины 1963 года рождения, который проживал в доме с разрешения хозяйки.