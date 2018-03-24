Названы сроки поставки на полигон «Ядрово» голландского оборудования для дегазации

Источник: РИА "Новости"

Чупраков заявил, что «оборудование до 13 апреля будет уже на полигоне», передает РИАМО.

Отмечается, что голландской фирмой будет поставлено оборудование, которого нет в России; вся остальная необходимая техника будет отечественного производства.

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Чупраков рассказал также, что полигон «будет разбит на 17 секторов», и в каждом будут «коллекторные колодцы, потому что особенности этой технологии (дегазации — прим. ВЗГЛЯД) заключаются в том, что помимо сбора свалочного газа, будет еще происходить система, при которой фильтрат точно не будет попадать за пределы полигона».

Уже с 14 апреля представители голландской компании начнут монтаж системы для дегазации, которая будет собирать газ с полигона и выводить на высокотемпературный факел.

Также для общественного контроля рекультивационных работ на полигоне будет создана группа в мессенджере Telegram, в которую «войдут общественники, глава района».

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Чупраков добавил, что параллельно формируются «списки рабочей группы», в данный момент он ждет «фамилии с контактами и специализацией — кто что готов организовывать».

По его словам, госномера машин, занимающихся организованным завозом мусора на «Ядрово», будут занесены в единую систему, что позволит точнее контролировать количество машин и объем мусора, поступающего на полигон.

Сообщается, что до 10 апреля 2018 года «оператор полигона закончит монтаж системы, при которой вся информация по номеру распознавания автомобиля будет заводиться на информационную систему АИС «Отходы». К программе уже подключили шесть полигонов.

Новый же участок «Ядрово» планируется запустить 14 апреля, его устройство уже практически завершено; работы велись «с соблюдением всей технологии».

Мусор на старый участок будут завозить до 14 апреля, ограничив при этом количество ежедневно въезжающих на полигон мусоровозов, сообщает «Интерфакс».

Дополнительное количество мусора необходимо для устройства верхушки тела полигона с нужным уклоном. Грунт для этих целей использовать не считается возможным, так как необходим пористый наполнитель для свободного прохождения газа в теле полигона.

Сообщается, что на встрече с жителями Волоколамска было предложено создать единую группу общественного контроля над полигоном «Ядрово».

Об этом рассказала заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева на встрече с общественностью, которая проходит в субботу в районной администрации, передает РИА «Новости».

Поступило предложение — все гражданские группы объединить в одну. Должна быть создана единая группа общественного контроля. Татьяна Дмитриева заместитель председателя Общественной палаты Московской области

Дмитриева предложила также разрешить свободный доступ гражданам в штабную палатку МЧС, установленную на полигоне, чтобы ее можно было посещать «весь день» и наглядно видеть «схему ликвидации фильтрата, будущую систему дегазации», чтобы люди понимали, «что будет происходить дальше».

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«Необходимо сделать объект открытым для организованных групп общественников», — подчеркнула она.

Отмечается, что губернатор Московской области Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента России о ходе работы по этим вопросам.

Кроме того, на полигоне «Ядрово» уже запустили аэрозольные пушки для нейтрализации запаха и снижения концентрации активных органических соединений в воздухе. С 22 марта, по поручению губернатора, объемы завозимых на полигон отходов уменьшили в два раза. На объекте работает система видеоконтроля въезжающего транспорта.

Ранее Андрей Вихарев, назначенный и.о. главы Волоколамского района, назвал своей главной задачей на новом месте работы оперативное решение проблемы запаха, исходящего от мусорного полигона «Ядрово».

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал благоустроить Волоколамск. Также он отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова, которого местные жители призывали уволить.

Напомним, в среду был озвучен уровень загрязнения воздуха в Волоколамске. До этого министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков заявил, что всего за медицинской помощью в Волоколамске обратились 57 человек.