Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дочь Люка Бессона снялась в новом проекте Максима Фадеева
Европарламент сразу же отреагировал на арест Савченко
Поклонники считают, что Пэрис Хилтон беременна
Как Наталья Селезнева на самом деле получила роль в "Операции Ы"
Мелания Трамп вручила женщинам награды за мужество
Содом и «Титаник»: что становится национальным достоянием в миреЧто считается достоянием за рубежом и какие хиты могли бы войти в аналогичный российский список
Савченко обратилась с прошением к Путину
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
Новая Toyota Camry: как изменилась машина (фото + впечатления)
Жилет становится обязательным
Российские танки избавят от "украинского" вооружения – СМИ
Украинский телеканал извинился за Крым – СМИ
Мелания Трамп вручила женщинам награды за мужество
Анастасия Волочкова показала, как обнаженной парится в бане
Путин не сможет простить действия США в Сирии – СМИ
Савченко: будут делиться границы и Украины, и РФ
Сколько на самом деле должен стоить квадратный метр жилья
Тест: какой город России вам подходит?
Фоторепортажи
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
10Сакура в цвету
15:28 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД

Названы сроки поставки на полигон «Ядрово» голландского оборудования для дегазации

Оборудование для дегазации на полигон «Ядрово» в Волоколамском районе будет поставлено голландской компанией Trisoplast Mineral Liners до 13 апреля 2018 года, сообщил заместитель председателя правительства региона, специальный представитель губернатора Московской области в Волоколамском районе по вопросам экологии Александр Чупраков.

Источник: РИА "Новости"

Чупраков заявил, что «оборудование до 13 апреля будет уже на полигоне», передает РИАМО.

Отмечается, что голландской фирмой будет поставлено оборудование, которого нет в России; вся остальная необходимая техника будет отечественного производства.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чупраков рассказал также, что полигон «будет разбит на 17 секторов», и в каждом будут «коллекторные колодцы, потому что особенности этой технологии (дегазации — прим. ВЗГЛЯД) заключаются в том, что помимо сбора свалочного газа, будет еще происходить система, при которой фильтрат точно не будет попадать за пределы полигона».

Уже с 14 апреля представители голландской компании начнут монтаж системы для дегазации, которая будет собирать газ с полигона и выводить на высокотемпературный факел.

Также для общественного контроля рекультивационных работ на полигоне будет создана группа в мессенджере Telegram, в которую «войдут общественники, глава района».

Читайте также
История конфликта вокруг мусорных полигонов Московского региона. Досье

Чупраков добавил, что параллельно формируются «списки рабочей группы», в данный момент он ждет «фамилии с контактами и специализацией — кто что готов организовывать».

По его словам, госномера машин, занимающихся организованным завозом мусора на «Ядрово», будут занесены в единую систему, что позволит точнее контролировать количество машин и объем мусора, поступающего на полигон.

Сообщается, что до 10 апреля 2018 года «оператор полигона закончит монтаж системы, при которой вся информация по номеру распознавания автомобиля будет заводиться на информационную систему АИС «Отходы». К программе уже подключили шесть полигонов.

Новый же участок «Ядрово» планируется запустить 14 апреля, его устройство уже практически завершено; работы велись «с соблюдением всей технологии».

Читайте также
Главу Волоколамского района уволили из-за свалки «Ядрово»

Мусор на старый участок будут завозить до 14 апреля, ограничив при этом количество ежедневно въезжающих на полигон мусоровозов, сообщает «Интерфакс».

Дополнительное количество мусора необходимо для устройства верхушки тела полигона с нужным уклоном. Грунт для этих целей использовать не считается возможным, так как необходим пористый наполнитель для свободного прохождения газа в теле полигона.

Сообщается, что на встрече с жителями Волоколамска было предложено создать единую группу общественного контроля над полигоном «Ядрово».

Об этом рассказала заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева на встрече с общественностью, которая проходит в субботу в районной администрации, передает РИА «Новости».

Поступило предложение — все гражданские группы объединить в одну. Должна быть создана единая группа общественного контроля.
Татьяна Дмитриева
заместитель председателя Общественной палаты Московской области

Дмитриева предложила также разрешить свободный доступ гражданам в штабную палатку МЧС, установленную на полигоне, чтобы ее можно было посещать «весь день» и наглядно видеть «схему ликвидации фильтрата, будущую систему дегазации», чтобы люди понимали, «что будет происходить дальше».

Читайте также
Воробьев о полигоне «Ядрово»: будет подготовлен проект благоустройства

«Необходимо сделать объект открытым для организованных групп общественников», — подчеркнула она.

Отмечается, что губернатор Московской области Андрей Воробьев взял под личный контроль ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента России о ходе работы по этим вопросам.

Кроме того, на полигоне «Ядрово» уже запустили аэрозольные пушки для нейтрализации запаха и снижения концентрации активных органических соединений в воздухе. С 22 марта, по поручению губернатора, объемы завозимых на полигон отходов уменьшили в два раза. На объекте работает система видеоконтроля въезжающего транспорта.

Ранее Андрей Вихарев, назначенный и.о. главы Волоколамского района, назвал своей главной задачей на новом месте работы оперативное решение проблемы запаха, исходящего от мусорного полигона «Ядрово».

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал благоустроить Волоколамск. Также он отправил в отставку главу Волоколамского района Евгения Гаврилова, которого местные жители призывали уволить.

Напомним, в среду был озвучен уровень загрязнения воздуха в Волоколамске. До этого министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков заявил, что всего за медицинской помощью в Волоколамске обратились 57 человек.

Изначально сообщалось, что в подмосковном Волоколамске госпитализированы порядка 30 учеников одной из местных школ. Предположительно, причиной стал сильный выброс сероводорода на свалке «Ядрово».

Факел и голландские специалисты: полигон «Ядрово» будет рекультивирован
Во время загрузки произошла ошибка.
23 марта© Ньюстюб
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Польша запуталась в своих требованиях компенсаций от Германии
Роль Жириновского в российской политике давно пора поменять
В Генштабе России назвали возможные особенности войн будущего
Тарасова прокомментировала выступление фигуристки Загитовой
Толстый кот оригинально остановил драку (видео)
СМИ: 20 стран Евросоюза готовы выслать российских дипломатов
Павел Грудинин записал видеоролик со сбриванием усов
Смолов объяснил молчание футболистов фразой «никто и не играл»
В Екатеринбурге взорвали недостроенную телебашню
Спорт
Бразилия уничтожила Россию в «Лужниках» Сборная России крупно проиграла команде Бразилии в контрольном матче в «Лужниках»
Авто
Новый Volkswagen Touareg: что понравилось, что разочаровало После прямой трансляции премьеры Volkswagen Touareg мы взяли небольшую паузу, подумали и поняли, что нам понравилось в новой машине, а что нет. Конечно, это лишь первые впечатления, но очень часто именно они самые правильные
Hi-Tech
В России создали уникальный прибор Его разработали в госкорпорации «Росатом».
Кино
Любовь как она есть: все стадии отношений в 15 сериалах Неловкие первые свидания, восторженная влюбленность, полный трудностей и радостей брак, расставания и новые встречи — все возможные и даже самые невероятные варианты развития отношений в нашей сериальной подборке
Недвижимость
Как обманывают покупателей недвижимости: 5 приемов мошенников
В Финляндии появился отель на лыжах
Екатеринбуржцы не хотят сноса телебашни (и прыгают с нее с парашютом)
СК возбудил дело о мошенничестве при строительстве арены «Санкт-Петербург»
Леди
Ленивый спорт: как убрать живот с помощью цветов и шоколадки Грядет очередной понедельник и новое обещание взять свою фигуру в руки и сделать ее идеальной к пляжному сезону
Дети
Ксения Собчак показала поклонникам «беременное» фото Телеведущая подогрела слухи о своем интересном положении.
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь