Вертолет МЧС совершил аварийную посадку под Тулой, сообщил источник
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС России совершил аварийную посадку в Тульской области
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС России совершил аварийную посадку в Тульской области
«Неисправность возникла во время перелета вертолета из Воронежа. Через 100 километров после вылета на табло загорелась аварийная лампочка неисправности фильтра правого двигателя», — сказал собеседник агентства.
По его словам, командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке. Обстоятельства ЧП выясняются.
Собеседник агентства уточнил, что после промывки фильтра Ми-8 перелетел на вертолетную площадку в населенном пункте Кураково.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.