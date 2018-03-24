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16:29 (мск), источник: РИА Новости

Вертолет МЧС совершил аварийную посадку под Тулой, сообщил источник

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС России совершил аварийную посадку в Тульской области из-за срабатывания датчика неисправности фильтра правого двигателя, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Источник: РИА Новости

«Неисправность возникла во время перелета вертолета из Воронежа. Через 100 километров после вылета на табло загорелась аварийная лампочка неисправности фильтра правого двигателя», — сказал собеседник агентства.

По его словам, командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке. Обстоятельства ЧП выясняются.

Собеседник агентства уточнил, что после промывки фильтра Ми-8 перелетел на вертолетную площадку в населенном пункте Кураково.

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