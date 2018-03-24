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15:33 (мск), источник: Водитель Петербурга

В аварии со стоящей машиной на «Скандинавии» погибли двое

Смертельное ДТП произошло на автодороге «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области.

По предварительным данным, в субботу около 13:50 на 109-м километре трассы мужчина за рулём «Киа Пиканто» не справился с управлением и врезался в припаркованное на обочине транспортное средство.

На месте скончались водитель и пассажир «Киа Пиканто».

По факту ДТП проводится проверка.

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